⏸ Nos Troyens mènent à la pause grâce à un but d’Iké Ugbo ! 🔥#ESTACSRFC 1⃣-0️⃣ pic.twitter.com/SGCv7PBNps — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 4, 2022

Troyes 1-0 Rennes (mi-temps) Si l'ESTAC mène 1-0 grâce à une réalisation rapide d'Iké Ugbo (14e), le club aubois - réduit à dix depuis l'exclusion de Yoann Salmier à la 27e minute - va devoir serrer les rangs pour préserver le résultat face au Stade Rennais. Il reste 45 minutes à jouer.

