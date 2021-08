Rennes – Rosenborg (2-0) : les 5 choses à retenir de l'entrée réussie des Bretons en Europe

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Nayef Aguerd taille patron

Avec le départ de Damien Da Silva à Lyon, le Marocain a pris du galon cet été aux côtés du jeune Loïc Badé. D'un maître coup de casque (15e), l'ancien Dijonnais a inscrit le premier but européen de la saison des Rouge et Noir. Une solide prestation à mettre à son crédit.

Baptiste Santamaria a assuré

Déjà installé titulaire par Bruno Genesio alors qu'il n'est pas encore installé au Stade Rennais, l'ancien Angevin a fait son match, dominant le cœur du jeu face à des norvégiens emmenés par l'ancien de la maison Alexander Tettey.

Bourigeaud, mister caviard

Rennes a marqué deux buts de la tête, deux fois sur les centres de l'ancien Lensois (15e et 84e). On dira ce qu'on veut du Calaisien mais lui ne déçoit que rarement. On ne peut que se féliciter qu'il poursuive encore à Rennes cette saison...

Doku – Sulemana, ça casse des reins mais...

Au niveau offensif, on peut s'interroger sur les couloirs offensifs composés de Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana. Certes le duo va très vite, dribble très bien et fait vibrer le Roazhon Park par son activité mais il manque encore de statistiques et d'efficacité. Quand ces deux-là vont trouver la mire par contre...

… C'est Guirassy qui conclut

Si Bruno Genesio lui préfère Martin Terrier en pointe, l'ancien Amiénois saisit les occasions de jouer et de marquer quand elles se présentent à lui. Déjà en championnat à Brest, Serhou avait été efficace en sortant du banc. Il a récidivé cette fois-ci, une minute seulement après avoir perdu son duel face au gardien Hansen. Son but pourrait peser très lourd la semaine prochaine à Trondheim.