Résultat Champions League : Stade Rennais 0-1 Chelsea (mi-temps)

Le douloureux apprentissage du très haut niveau se poursuit pour le Stade Rennais ! Les Rouge et Noir ont besoin d'une victoire ce soir contre Chelsea pour espérer se qualifier pour les 8es de finale, eux qui ne comptent qu'un point après trois rencontres. Mais à la pause, c'est très mal parti ! Car non seulement les Blues sont devant grâce à un but de Hodson-Odoi à la 22e minute sur une contre-attaque rondement menée mais en plus, les Londoniens ont dominé les débats. Les hommes de Julien Stéphan ont été dangereux par séquences, mais sans se procurer de véritable occasion. La seconde période pourrait être longue sans un réveil des Rennais…

45' : Un coup franc dangereux, mais qui ne trouve pas le cadre, de Benjamin Bourigeaud pour conclure ce premier acte.



⏸ On se retrouve dans 15 minutes. #SRFCCHE 0-1 pic.twitter.com/I741zyg5W4 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 24, 2020