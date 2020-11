Résultat Champions League : Stade Rennais 1-2 Chelsea (terminé)

Le Stade Rennais avait besoin d'une victoire ce soir pour y croire. Il a été battu. Pour la troisième fois en quatre matches, et de la pire des façons. Car les Rouge et Noir étaient parvenus à égaliser contre Chelsea grâce à une tête de Guirassy à cinq minutes du coup de sifflet final sur un corner de Benjamin Bourigeaud. Hélas, Olivier Giroud a donné la victoire aux Londoniens dans les arrêts de jeu (91e)…

Avec un point en quatre matches, le Stade Rennais est bon dernier de sa poule et déjà éliminé de la compétition, le FC Séville et Chelsea ayant dix unités au compteur. Les hommes de Julien Stéphan se battront désormais pour arracher une place en Europa League face à Krasnodar, à qui ils rendront visite.

GOAL! Olivier Giroud in the 90th minute!



A brilliant header to put Chelsea back in front 🙌#UCL pic.twitter.com/5NuROgWZWO