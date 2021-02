Résultat Coupe de France : le Stade Rennais éliminé par le SCO d'Angers (1-2)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, avait prévenu ses troupes en conférence de presse. Affronter le SCO d'Angers en 32e de finale de la Coupe de France était tout sauf un cadeau. Ses joueurs, de toute évidence, n'ont pas retenu le message. Du moins en début de match.

En effet, et dès la 4e minute, sur un centre de Manceau, Fulgini coupait de la tête devant Aguerd et trompait Gomis. Ce même Fulgini s'offrait même un doublé dix minutes plus tard en transformant un pénalty, après une faute de Da Silva (2-0, 14e).

Au retour des vestiaires, plus fringants et mieux organisés au milieu de terrain, les Rennais montraient un tout autre visage. Dès la 53e minute, idéalement servi par Doku, Guirassy trompait Butelle d'une astucieuse frappe du pied droit (1-2). Ce même Guirassy qui se retrouvait, dans la minute suivante, une nouvelle fois en duel avec Butelle avant que ce dernier ne s'interpose.

A la 69e minute, Martin Terrier ratait, lui-aussi, la balle de l'égalisation Seul face au but vide, l'ancien Lyonnais tirait à gauche du but angevin. Le Stade Rennais et l'ASSE, éliminés de la Coupe de France ce soir, se retrouveront dimanche en Ligue 1 au Roazhon Park.