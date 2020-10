Résultat Ligue 1 : le Stade Rennais a renversé le Stade de Reims (2-1, mi-temps)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais sait que le Stade de Reims ne lui réussit guère et le début de match n'a pas fait exception. Après une dizaine de minutes à peine, Younes Abdelhamid a placé une tête croisée impeccable sur un corner de Zeneli (11e).

Mais le club breton est désormais fait d'un autre bois et n'a donc pas tardé à réagir. Raphinha, bien motivé pour un joueur en instance de transfert, a égalisé après un magnifique échange avec Guirassy (24e), avant de trouver la tête victorieuse de Da Silva sur corner (37e).