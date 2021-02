Résultat Ligue 1 : Montpellier HSC 2-1 Stade Rennais (terminé)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Si Julien Stéphan veut positiver, il pourra retenir le fait que son équipe a réalisé un bon premier quart d'heure à la Mosson et une bonne seconde mi-temps, au cours de laquelle elle a inscrit un but par Guirassy (78e). Le souci, c'est qu'elle a totalement déjoué de la 16e à la 45e, encaissant deux buts de Stephy Mavididi (17e, 27e). Et qu'elle en est désormais à trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, ce qui pourrait lui coûter sa 5e place…

Victimes d'une défense apathique sur les coups de pied arrêtés, les Rennais ont eu la chance de pouvoir compter sur un grand Gomis dans les buts, sans quoi le but de Guirassy n'aurait servi qu'à sauver l'honneur. Au lieu de quoi, ils ont offert dix belles dernières minutes, poussant pour égaliser. Mais en ce moment, la réussite n'est pas de leur côté… Surtout que Damien Da Silva est sorti sur blessure !