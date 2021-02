Résultat Ligue 1 : Rennes 1-1 Nice (mi-temps)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Amine Gouiri a inscrit le but du Gym sur penalty après une faute de Damien Da Silva sur Hichem Boudaoui (19e). Dominateurs, les Aiglons ont eu plusieurs balles de 2-0, Myziane Maolida a notamment trouvé le poteau d'Alfred Gomis.

Les Rennais ont d'abord été dangereux sur coup-franc par Clément Grenier puis Serhou Guirassy avant de revenir à la marque sur un coup de canon de Martin Terrier (39e). Il reste 45 minutes à jouer au Roazhon Park.