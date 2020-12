Ce mercredi soir débute très mal pour les clubs français. Déjà, il y a la défaite du Stade Rennais sur la pelouse de Krasnodar (0-1), qui fait que le club breton, 1 point en 5 matches, terminera assurément à la 4e place de son groupe et est donc éliminé de toutes les compétitions européennes. Sans allant, sans ressort, visiblement épuisé, les Rouge et Noir n'ont gagné qu'un match sur les douze derniers toutes compétitions confondues…

Ensuite, il y a eu l'incroyable victoire du RB Leipzig sur la pelouse de Basaksehir (4-3). Les Allemands ont mené 2-0 puis 3-1 mais se sont faits rejoindre à la 85e minute grâce à un triplé de Kahveci. Ils ont ensuite frappé la barre avant d'inscrire le but victorieux par Sorloth dans les arrêts de jeu (4-3) ! Avec ce succès au bout de la folie, le RBL pointe trois points devant le PSG et lui met une grosse pression avant son choc à Old Trafford.