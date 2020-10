Résultats Champions League : le Stade Rennais plie mais ne rompt pas, le FC Barcelone mène (mi-temps)

Fortement diminué avec les absences de Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga et Flavin Tait, le Stade Rennais subit la tempête au stade Sanchez-Pizjuan. Mais en bons Bretons, les Rouge et Noir gardent le cap à la pause en tenant le 0-0. Et ce alors que leur défenseur Daniele Rugani a été contraint de sortir sur blessure à la 17e. Néanmoins, le sentiment pour le SRFC est le même que pour l'OM hier face à Manchester City : au premier but de l'équipe adverse, le match sera plié.

De l'autre côté de la méditerranée, le FC Barcelone mène à Turin contre la Juventus. Ousmane Dembélé a ouvert le score dès la 14e minute, quelques instants après qu'Antoine Griezmann est touché du bois. Les Catalans sont bien en jambes ce soir, faisant oublier la défaite dans le Clasico (1-3) samedi. Les Bianconeri, privés de Cristiano Ronaldo, ont marqué deux buts par Alvaro Morata, tous justement annulés pour hors-jeu.

Krasnodar 0-4 Chelsea (terminé)

FC Séville 0-0 Stade Rennais

Borussia Dortmund 0-0 Zenith Saint-Pétersbourg

Club Bruges 1-1 Lazio Rome

Juventus Turin 0-1 FC Barcelone

Ferencvaros 0-2 Dynamo Kiev

Istanbul Basaksehir 0-2 PSG (terminé)

Manchester United 1-0 RB Leipzig