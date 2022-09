Résultats Ligue Europa : le Stade Rennais rejoint sur le fil, triste soirée pour les clubs français

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

En Ligue Europa Conférence, Nice, qui menait à la pause à Belgrade face au Partizan grâce à un but de Bryan, a finalement dû se contenter d'un point (1-1). Les Aiglons sont 3es à égalité avec le Partzian (2 points), derrière Cologne qui a battu Slovacko (4-2).

Le Stade Rennais a fait un peu mieux. Accroché à la pause par Fenerbahce, le SRF pensait s'imposer grâce à des buts de Martin Terrier et Lovro Majer., mais un penalty concédé par Benjalmn Bourigeaud dans le temps additionnel a permis aux Turcs d'égaliser (2-2). Hamari Traoré a vu rouge (83e). Les Bretons sont leaders de leur poule avec 4 points, a égalité avec Fenerbahce.

La soirée européenne avait très mal débuté pour les clubs français. Le FC Nantes s'est lourdement incliné (3-0) en Azerbaïdjan face à Qarabag avec trois buts encaissés en douze minutes et l'AS Monaco, elle, a perdu à Louis II contre Ferencvaros (0-1).

Pour résumer

Le FC Nantes et l'AS Monaco avaient bien mal débuté la soirée européenne des clubs français, ce jeudi. L'OGC Nice et le Stade Rennais, l'ont à peine mieux finie, avec deux nuls contre Fenerbahce (2-1) et au Partizan Belgrade (1-1).