Stade Rennais - OL (4-1) : la colère de Boateng et de Bosz, l'ambition de Truffert

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Pas vraiment les mêmes réactions, comme on pouvait s'en douter. Au micro d'Amazon, c'est tout d'abord le défenseur central, Jérôme Boateng, qui s'est exprimé. "C'est assez simple, nous n'avons pas travaillé ensemble ce soir, pas travaillé comme une équipe qui se devait de le faire. On est donc désolés ce soir pour tous nos supporters. Mon altercation avec Dubois en première période ? Dans le football, il y a aussi des choses qui ne vont pas, c'est normal. Et c'est ce qui nous est arrivé ce soir."

Pour Peter Bosz, cette défaite est "totalement méritée. On était pas bien, on a mal défendu, perdu beaucoup trop de ballons. Heureusement à la pause, il n'y a que 1-0, alors qu'on doit être menés 4-0. Les Rennais ont couru, fait des efforts, pas nous. C'est simple le football. ce soir, je ne suis vraiment pas content."

Adrien Truffert : "Avant le match, on s'était dit qu'il fallait attaquer cette rencontre comme si c'était le PSG en face. On l'a fait et on a été très costauds. Mon doublé ? Oui c'est magique. Nos ambitions ? On les avait depuis le début de saison, rien à voir avec ces deux victoires contre Paris et Lyon. Nous, on sait ce qu'on veut et c'est tout simplement aller le plus haut possible."