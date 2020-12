Stade Rennais : Stéphan annonce un nouveau coup dur et dénonce des esprits tendancieux ! 

C’est un Julien Stéphan combatif et droit dans ses bottes qui s’est présenté à 13h en conférence de presse malgré la crise de résultats qui accompagne le Stade Rennais. Le coach du club breton ne veut pas prendre la réception du FC Séville à la légère demain en Ligue des champions (21h).

« On réalise bien la chance et l’honneur qu’on a de disputer de la Ligue des champions, on ne veut pas la galvauder car on ne sait pas si on la rejouera un jour, a-t-il annoncé avant d’évoquer un gros coup dur qui touche son effectif. On fera quelques rotations à cause de l’enchaînement des matches. Il y en aura quelques-unes mais les possibilités sont réduites et restreintes. Je n’ai pas perdu Nyamsi, non, c’est un autre joueur : on a perdu Roman Del Castillo pour plusieurs semaines à cause d’un problème musculaire. »

Del Castillo out plusieurs semaines !

À propos de la crise traversée par le Stade Rennais, Stéphan va activer certains leviers et pourrait peut-être récupérer Nayef Aguerd, touché récemment par le Covid-19. « Il a repris l’entraînement, on va voir aujourd’hui dans quel état il est et comment il réagit lors du prochain entraînement réduit pour savoir s’il sera dans le groupe de demain, a-t-il poursuivi. Maintenant, il faut trouver les signaux plus positifs et enclencher certaines choses. Il faut prendre chaque opportunité comme telle. Les leviers à activer ? Il faut réinstaurer de la confiance dans la tête de tout le monde. Les qualités n’ont pas disparu. On va donc se reconcentrer sur nous et les choses simples qu’on a à faire. »

« Mes propos ont été déformés »

Enfin, le coach du Stade Rennais est revenu sur son expression « jouer le maintien » lâchée après la défaite contre le RC Lens samedi en Ligue 1 (0-2). Il la réfute. « On a le comportement d’une équipe qui joue le maintien, c’est ça que j’ai voulu dire, a-t-il soufflé. Mes propos ont été déformés par ceux qui sont sans doute des esprits tendancieux. Mais voilà ce que j’ai dit. C’est une expression que j’ai utilisée et que je redis sans difficulté aujourd’hui. Chaque point est important, c’est le message à passer. On ne retrouvera de l’ambition que si on a ce comportement-là. »