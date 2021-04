Stade de Reims - Stade Rennais (2-2) : Guion est furax contre Guirassy

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade de Reims engrange. Avec un nouveau nul enregistré hier contre le Stade Rennais à Delaune (2-2), le club marnais compte désormais 39 points et semble de plus en plus proche du maintien.

Si David Guion se satisfait de cet état de fait, inespéré après les sept premières journées de la saison, force est de constater qu’il a du mal à digérer les deux buts inscrits par Sehrou Guirassy.

« C’est Guirassy qui commet la première faute, grince l’entraîneur du Stade de Reims dans L’Équipe. Rappelez-vous, il avait fait la même chose sur Disasi (alors à Reims) à Amiens (1-1, le 15 janvier 2020). Les deux buts de Rennes sont d’ailleurs litigieux. “Rajko” me dit que sur le corner le joueur (Aguerd) lui prend le bras. C’est étonnant que l’arbitre ne soit pas allé consulter le VAR. »