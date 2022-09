Stade Rennais : Mandanda, l'OM, le joker médical... Genesio avait des choses à dire !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le point santé

« A part Warmed (Omari) et Baptiste (Santamaria), tous les autres sont opérationnels. Arnaud Kalimuendo sera dans le groupe. Il s'est entraîné avec nous depuis deux jours. Il est apte à être dans le groupe et à rentrer mais pas à débuter... »

Sur la plus grande concurrence

« Après la trêve internationale, on va enchaîner deux blocs de cinq matchs en 14 jours. Cela va faire beaucoup de gros matchs. On ne sera pas de trop... »

Sur le match de l'OM

« Ils font un début de saison quasi-parfait. L'OM a un système de jeu bien huilé, avec un gros effectif et des résultats. Aller à Marseille, c'est quelque chose que j'aime. C'est un stade que j'adore et une ambiance extraordinaire. Je le dis souvent mais c'est toujours un vrai plaisir d'aller jouer là-bas. Après, on y va pas pour faire du tourisme mais pour marquer des points et jouer notre jeu, avec nos armes ».

Sur le retour de Mandanda au Vélodrome

« Je n'ai pas voulu en parler avec lui. Suffisamment de gens ont du lui en parler... Je pense qu'il a suffisamment d'expérience même si c'est la première fois qu'il va revenir au Vélodrome avec un autre maillot. Il y aura certainement beaucoup d'émotions. Je pense qu'il aura un accueil chaleureux avec les supporters marseillais qui l'adorent ».

Sur le rendement du tandem Rodon – Theate

« Je trouve qu'ils progressent. Autant individuellement que dans leur association, dans celle avec l'équipe... C'est logique qu'avec l'accumulation des matchs et des entraînements qu'il y ait du mieux. Je pense qu'on a oublié en début de saison qu'ils étaient arrivés tardivement ».

Sur le joker au milieu

« Je sais que ça avance. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour échanger avec Florian (Maurice) sur le sujet mais je sais que les discussions avancent bien et qu'on devrait, en début de semaine, annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur ».