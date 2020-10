Stade Rennais : Edouard Mendy se lance un premier pari fou à Chelsea

Transféré du Stade Rennais à Chelsea cet été pour 24 M€ (+6 M€ de bonus), Edouard Mendy a déjà atteint son premier objectif avec les Blues en gagnant la place de numéro 1 au nez et à la barbe du portier le plus cher du monde Kepa Arrizabalaga, recruté deux ans plus tôt pour 80 M€.

Briller avec Chelsea pour ouvrir la voie de la Premier League aux Africains

Loin d'être rassasié, l'ex Rennais et Rémois s'est fixé un nouvel objectif dans sa conquête de l'Angleterre : devenir un modèle et un pionnier pour le continent africain. Dans les colonnes de The Independent, Edouard Mendy a développé son rêve : « Il y a beaucoup de joueurs africains en Angleterre, c'est le meilleur championnat du monde, mais il n'y a eu que quelques gardiens africains (…) Est-ce que je ressens une pression particulière ? Pas vraiment, c'est une source de fierté. C'est à moi de montrer en tant que gardien de but africain que je peux vraiment performer à ce niveau et peut-être changer les mentalités des gens là-dessus ».

« Quand vous regardez d'autres championnats, il y en a davantage, en France il y en a au moins quatre ou cinq. Peut-être que le profil du joueur ne convient pas ou que l'entraîneur a d'autres idées de joueurs. Pour l'instant c'est vrai que je suis le seul en Premier League et c'est une responsabilité. Je pense qu'il y a des attentes, je dois juste m'assurer de travailler dur et faire de mon mieux à l'entraînement et en match pour que d'autres gardiens puissent avoir la même opportunité de venir jouer ici », a-t-il ajouté.