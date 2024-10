Stade Rennais : Julien Stéphan a répondu aux supporters

Pas rassurant, certes. Mais essentiel. On parle ici du succès du Stade Rennais, vendredi dernier, face au Havre, sur la plus petite des marches, 1-0. De toute évidence, le SRFC n'a pas rassuré grand monde, mais a au moins eu le mérite de s'imposer et de s'offrir quelques jours plus tranquilles pour travailler.

Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC, a quant à lui évité le licenciement pour cause de mauvais résultats. Mais a assisté, comme ses joueurs, à la froide réaction des supporters du Roazhon Park qui ont sifflé leurs joueurs au coup de sifflet final. Et s'est bien rendu compte que le traditionnel "clapping" devant le Kop n'avait pas eu lieu.

"Ce match n'a peut-être pas répondu à toutes les attentes du public. Il faudra donc que ça nous motive encore davantage pour répondre encore plus à ses attentes et mieux. Mais dans ce moment-là, il faut quand même bien prendre conscience que ce qui est essentiel pour nous, c'est la victoire (..) et que la bascule ne se fait jamais par quelque chose qui devient tout de suite flamboyant."