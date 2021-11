Stade Rennais : pourquoi les joueurs de Genesio marquent autant les esprits

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il est parfois des formations qui impressionnent. Au gré des matches et, surtout, des sensations produites face à certains adversaires. Car si le Stade Rennais a confirmé le week-end dernier sa très bonne passe face à Montpellier, personne, dans le petit monde de la Ligue 1, n'a oublié la victoire face au PSG et la démonstration collective face à l'Olympique Lyonnais avant la trêve internationale.

Avant de succès qui permettent aux Bretons d'occuper ce jour la 3e place du championnat, à une seule longueur de l'OGC Nice. Et autant de succès qui ont poussé Opta, le statisticien, à donner des chiffres pour le moins explicites quant à la forme actuelle du SRFC. En effet, Rennes, sur les 8 dernières journées de L1, ce sont : 20 points, 21 buts inscrits et une série d'invincibilité qui n'en finit plus de durer. Chapeau.

1 - Rennes lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 sans défaite, la plus longue série d'invincibilité en cours dans l'élite débutée le 22 septembre :



20 points🏅

21 buts🏅

158 tirs🏅

57 tirs cadrés🏅



