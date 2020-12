OGC Nice - Stade Rennais (0-1) : pour Stéphan, les Bretons ont réalisé un match référence

Après huit matches sans victoire toutes compétitions confondues (sept défaites, un nul), le Stade Rennais a renoué avec la victoire sur la pelouse de l'OGC Nice grâce à la première réalisation de M'Baye Niang (0-1). Critiqué ces dernières semaines, Julien Stéphan s'est satisfait de voir son équipe relevé la tête auprès des médias du club breton : "C’est une victoire qui fait du bien, que l’on attendait depuis un petit moment. C’est mérité, bien construit. Il y a eu de tout dans ce match. Il y a eu de la maîtrise collective, de la solidité défensive, une bonne organisation et un bon état d’esprit général. On est bien évidemment satisfait de la performance et du résultat même si on aurait aimé tuer le match. J’ai bien aimé le comportement de l’équipe aujourd’hui. On a eu dix ou quinze premières minutes où l’on a donné quelques ballons à l’adversaire. La grande majorité de la rencontre a été maîtrisée et la victoire est logique."

Pour mettre fin à la spirale négative, le Stade Rennais a décidé de partir en stage, cette semaine, pour s'aérer l'esprit. Un dépaysement nécessaire pour Stéphan, qui a savouré ce confort de travail : "On avait de la fraîcheur. Cinq jours pour préparer un match, cela faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Ça nous a fait du bien d’avoir quelques séances d’entraînement pour préparer cette rencontre. S’il suffisait de partir en stage pour faire un bon match, ça se saurait mais c’était important de faire quelques séances collectives sur le terrain. Cela faisait longtemps que l’on en n’avait pas faites. On a pu recadrer certaines choses à l’entraînement. On s’est dépaysé aussi. On voulait retrouver de la fraîcheur mentale. Les joueurs ont été disponibles et dynamiques sur le terrain."