Stade Rennais : 3 pts sans la manière, un record et du turn-over... Ce qu'on retient de la victoire à Mura (2-1)

C'est bien parti pour la qualification

A la lutte avec Tottenham pour la première place du groupe, Rennes a fait la bonne opération de la soirée puisque, dans le même temps, les Spurs, archi-favoris du groupe, se sont inclinés à Arnhem (0-1) sur le terrain d'une équipe que les Rouge et Noir ont battu. Avec 7 pts en 3 matchs, le Stade Rennais bascule donc en tête à mi-parcours avec les réceptions de Mura et du Vitesse au Roazhon Park.

Serhou Guirassy meilleur buteur rennais de l'histoire !

Auteur de son cinquième but dans une compétition UEFA sous les couleurs du Stade Rennais, Serhou Guirassy est rentré dans l'histoire ce jeudi en devenant le meilleur buteur européen de l'histoire du club (5e réalisation), passant devant Stéphane Guivarc'h, Jérôme Leroy, Victor Hugo Montaño et Ismaïla Sarr. Face à Mura, il avait été préféré Martin Terrier au coup d'envoi.

Gaëtan Laborde a encore frappé

Meilleur buteur de Ligue 1 (7 buts), Gaëtan Laborde continue de casser la barraque. Face aux Slovènes, l'ancien Montpelliérain a marqué en opportuniste son 2e but en Ligue Europa Conférence. Cette fois-ci, il a marqué en renard des surface sur une belle frappe lointaine de Baptiste Santamaria, mal repoussé par le gardien de Mura.

Le résultat sans la manière

Face à une équipe de Mura beaucoup plus faible, le Stade Rennais s'est quand même fait peur en concédant un but largement évitable de Mitja Lotric et en ne parvenant jamais à faire le trou. La fin de match fut également très poussive avec plusieurs situations d'égalisation et un sauvetage d'Alfred Gomis. Le genre de prestation poussive qu'il ne faudra pas reproduire en Ligue 1, face au Vitesse ou contre Tottenham.

Bruno Genesio a pu faire tourner

S'il avait aligné l'une de ses meilleures équipes possibles à Maribor, Bruno Genesio a quand même pu faire un peu de coaching en prévision de la réception du RC Strasbourg ce dimanche. Très sollicité, Kamaldeen Sulemana a pu sortir à la mi-temps. Martin Terrier a aussi été préservé 45 minutes. A l'heure de jeu, Flavien Tait et Benjamin Bourigeaud ont été invité à souffler avant que Gaëtan Labord soir aussi envoyé sur le banc pour le dernier quart d'heure...