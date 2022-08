Stade Rennais - Ajaccio : le SRFC remporte son premier succès !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

La victoire est impérative pour le Stade Rennais. Car après une défaite face au FC Lorient, puis un nul sur le terrain de Monaco, les joueurs de Bruno Genesio se doivent de prendre les trois points face au promu, l'AC Ajaccio.

Au contraire ce que l'on pouvait imaginer, le club breton a mis du temps avant de rentrer dans le match. Et il fallait attendre la 13e minute pour assister à la première occasion sérieuse avec une frappe de Martin Terrier, repoussée par Leroy d'un magnifique plongeon sur sa gauche. Mais c'est bel et bien l'attaquant rennais qui remportait cinq minutes plus tard son duel face au portier corse. Servi dans l'axe, l'attaquant du SRFC s'offrait un petit pont sur Mangani et assénait une lourde frappe des 20 mètres, à ras de terre, qui ne laissait aucune chance à Leroy (1-0, 18e).

Gaëtan Laborde, en vue également, aurait pu, à deux reprises (25e, 32e) doubler la mise, sans l'intervention du gardien et d'un défenseur d'Ajaccio au dernier instant. Juste avant la pause, et au contraire de la physionomie du match, Ajaccio pensait égaliser sur pénalty. Mais Mangani, qui avait marqué, é été contraint de retirer. Et a raté sa seconde tentative.

Au retour des vestiaires, dans un match placé sous le signe de la nervosité, Ajaccio parvient à égaliser par l'intermédiaire d'El Idrissy qui reprenait victorieusement un centre de Mangani (1-1, 57e). Un égalisation de courte durée puisque Rennes reprenait l'avantage 5 minutes plus tard, puisque Arthur Theate, de la tête, redonnait l'avantage aux Bretons (2-1, 62e).

Première victoire pour le SRFC.