Stade Rennais : après le carton à Ajaccio, Genesio envoie un message à l'OL et au LOSC !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

L'OL et le LOSC ayant gagné lors de cette 36ème journée, le Stade Rennais n'avait pas le droit à l'erreur en Corse. Le carton de son équipe contre l'ACA a fait un bien fou à Bruno Genesio : « Ce sont des matchs parfois difficiles à aborder mais je trouve qu’on l’a pris au sérieux. On a fait ce qu’il fallait pour se faciliter la tâche face à une équipe en difficulté. Encore fallait-il faire le job sérieusement, c’est ce que l’on a fait. Félicitations à mon groupe ! On connaissait les résultats de nos concurrents directs. On se devait de faire le travail pour rester dans la course, on l’a fait en soignant la différence de buts. C’est quelque chose de positif car ça peut compter en fin de saison », a martelé le technicien, déjà tourné vers le choc à Monaco :

« On doit bien se préparer pour une demi-finale on va dire face à Monaco, chez nous, avec l’apport de notre public qui va nous transcender et nous aider. Il faut relativiser car ce sera une autre opposition samedi. Ce sera un match difficile contre une équipe performante à l’extérieur et qui va vendre chèrement sa peau. En tout cas, on s’est donné les moyens d’avoir une fin de saison excitante ».