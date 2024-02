Stade Rennais : après Le Havre, Pierre Ménès secoue les Rennais

Le Stade Rennais a lancé une remontada spectaculaire depuis l’arrivée de Julien Stéphan fin 2023. Hier, les Rouge et Noir ont signé une huitième victoire de rang en s’imposant au stade Océane du Havre (1-0), qui n’a pourtant pas démérité. Un but de Benjamin Bourigeaud, d’un petit plat du pied consécutif à une remise de la tête de Martin Terrier a eu raison d’une valeureuse équipe du HAC.

Pierre Ménès sait à quel point le SRFC s’en est bien sorti dans cette affaire. « Rennes a réalisé un match plus que moyen et a été souvent secoué par une équipe du Havre bien organisée, avec des situations mais en manque de joueurs de qualité sur le plan offensif pour concrétiser leurs occasions, a-t-il analysé sur sa chaîne YouTube. Il s’agit tout de même de la 8e victoire consécutive des Rennais qui se replacent sans bien jouer, ce qui est plutôt bon signe pour la suite. »

