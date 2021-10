Stade Rennais : après le PSG, Genesio bénéficiare d'un énorme coup du sort à Metz ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La victoire contre le PSG au Roazhon Park (2-0) avant la trêve internationale a fait naître les espoirs les plus fous aux supporters du Stade Rennais cette saison. Ceux-ci pourraient se poursuivre dès demain à Metz... où une véritable hécatombe frappe Frédéric Antonetti.

Privé du latéral droit Fabien Centonze, du défenseur central Dylan Bronn et du milieu Habib Maïga, suspendus, l'entraîneur du FCM, 18e doit aussi se passer de plusieurs éléments blessés La liste semble interminable.

N'Doram relancé derrière ?

« Il y a ceux qui se sont blessés à Angers, Ibrahima Niane et Sikou Niakaté. il y a Boubacar Kouyaté, blessé avec le Mali et il y a Lenny Joseph, ainsi que Thomas Delaine, qui a repris la course et dont le pied est en voie de consolidation... »

Sachant que Jemerson ne devrait pas être lancé, Antonetti apparaît donc à court de solutions derrière. Si bien qu'il pourrait précipiter le retour de Kévin N'Doram, tout juste remis de sa fracture de la clavicule droite ? « Il peut (revenir), mais avec des incertitudes, a lâché le Corse. La logique veut que ce soit trop tôt, mais il va bien falloir faire une équipe... »

