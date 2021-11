Stade Rennais : après Lorient, Genesio trône en haut d'un classement historique

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Oubliez les grands entraîneurs historiques de notre championnat, d'Albert Batteux à Raynald Denoueix en passant par Jean Snella, Robert Herbin, Aimé Jacquet, Raymond Goethals, Coco Suaudeau et tant d'autres ! Les coachs ayant le meilleur ration matches joués/victoires de l'histoire de la Ligue 1 se trouvent ailleurs. L'un est actuellement au Qatar, l'autre… au Stade Rennais !

Après le succès des Rouge et Noir à Lorient cet après-midi, la Ligue a ainsi écrit sur Twitter : « Bruno Genesio affiche 57% de succès en tant qu’entraîneur en L1 (91 en 159 rencontres avec Lyon et Rennes). C’est le deuxième meilleur ratio pour un entraîneur ayant dirigé au moins 100 matches dans l’histoire de notre championnat derrière Laurent Blanc (64%) ».

