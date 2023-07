Stade Rennais: après Maurice, Bourigeaud confirme les grandes ambitions des Bretons

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

C'est clair, net et affiché. Le Stade Rennais, habitué à la première partie de tableau depuis des années, aura la saison prochaine un objectif avoué : la Ligue des Champions. En début de semaine, le directeur sportif, Florian Maurice, avait acté cette ambition dans des propos accordés à TVRennes. Pas de pression Son milieu de terrain, Benjamin Bourigeaud, ne pense pas autre chose, comme il l'a déclaré au travers d'un entretien à l'Agence France Presse. Extrait : "Aujourd'hui le Stade Rennais montre le visage qu'il faut. Il ne faut pas se fixer de limite, c'est comme ça que le club continuera de grandir. Le club a assis sa place en coupe d'Europe. Forcément, on a toujours envie de gratter plus (...) et aussi d'aller chercher le podium. J'ai déjà vécu la Ligue des Champions avec le Stade Rennais mais sans les supporters. On a envie d'y retourner. Ça ne met pas de pression, c'est encourageant." Podcast Men's Up Life Pour résumer En début de semaine, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, avait évoqué l'ambition claire du club d'accrocher la Ligue des Champions en juin prochain. Le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud ne dit pas autre chose.

Benjamin Danet

Rédacteur