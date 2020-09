Stade Rennais – AS Monaco : Julien Stéphan opposé à l'un de ses grands regrets de coach

Avant de devenir le jeune coach à succès du Stade Rennais, Julien Stéphan avait fait ses armes à la tête de la réserve des Rouge et Noir. Ce samedi soir, à l'occasion de Rennes – Monaco, il retrouvera l'un de ses anciens protégés de la Piverdière, parti trop tôt avant de signer son premier contrat pro avec Rennes : Sofiane Diop.

« J'avais regretté son départ à l'époque »

Buteur contre le FC Nantes lors de la dernière journée (2-1), l'attaquant monégasque commence à se faire une place sur le Rocher. Une situation qui laisse quelques regrets à Julien Stéphan qui avait évoqué ce départ douloureux, intervenu en avril 2018 : « J’avais regretté son départ à l’époque. On avait longuement échangé là-dessus. Je l’avais eu à 17 ans avec la réserve, et il avait fait un choix que j’ai regretté », a reconnu le technicien dans des propos relayés par Ouest-France.

Néanmoins, Julien Stéphan ne nourrit aucune rancoeur à l'égard de Sofiane Diop, lequel avait passé trois saisons à Rennes avant son départ : « Je vais vous faire une confidence, je l’ai croisé en vacances cet été. On a échangé et le contexte actuel n’est pas le même qu’il y a trois mois ou deux mois et demi. Il n’était pas prévu qu’il reprenne avec le groupe 1 avec Monaco et encore moins qu’il puisse avoir du temps de jeu comme il l’a eu depuis le début de la saison. Je suis content pour lui car c’est un jeune joueur de qualité ». Un joueur auquel il souhaite le meilleur... Mais après la rencontre de ce soir.