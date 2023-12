Stade Rennais - AS Monaco : les compos officielles, Stéphan fait un choix fort

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais, seulement 12e au classement et qui reste sur une défaite contre l'Olympique de Marseille (2-0), reçoit ce samedi (17h) l'AS Monaco, troisième derrière le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départ choisis par Julien Stéphan et Adi Hütter. Terrier sur le banc ! Stade Rennais : Mandanda - Omari, Belocian, Theate - Bourigeaud, Santamaria, Le Fée, Truffert - Blas, Kalimuendo, Gouiri. 👥 L'équipe qui va défier Monaco.



📺 Le match en quasi-direct et tous les buts gratuitement sur l'appli @FreeLigue1 👉 https://t.co/h3YUT98zJd #ToutDonner pic.twitter.com/BpWYZ9pd8o — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 9, 2023 AS Monaco : Köhn - Vanderson, Singo, Salisu, Jakobs - Fofana, Zakaria, Camara - Mimamino, Golovin - Balogun. 👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 🆚 @staderennais



🤝 @FreeLigue1



‣ #SRFCASM pic.twitter.com/YkNvnjIhsI — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Stade Rennais reçoit ce samedi (17h) l'AS Monaco, à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. À une heure du coup d'envoi, découvrez ci-dessus les onze de départ alignés par Julien Stéphan et Adi Hütter.

Fabien Chorlet

Rédacteur