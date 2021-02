Stade Rennais – ASSE (0-2) : Raphinha, Doku, Guirassy, Niang, N'Zonzi, Camavinga... Pierre Ménès accable Julien Stéphan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Battu à domicile par l'ASSE dimanche, le Stade Rennais n'est pas au mieux. Et dans son Pierrot Face Cam, lundi, Pierre Ménès a clairement pointé Julien Stéphan. « Stéphan n'est pas responsable de tout mais c'est lui qui a demandé les pleins pouvoirs donc à partir de là... », a-t-il expliqué. Avant de mettre en avant plusieurs dossiers.

« Doku, 25 patates !! »

« Ce qui arrive à Rennes est d'abord la conséquence du recrutement. Les joueurs qui sont arrivés ne sont pas au niveau. Gomis est très inférieur à Mendy, Terrier est trop pâle, trop tendre, Doku y a jamais rien à l'arrivée, 25 patates !! ». Ménès a encore glissé : « Raphinha, je ne comprends pas pourquoi on lui a demandé de partir, et pourquoi Stéphan a viré Niang, en lui empêchant d'aller à Saint-Etienne pour l'envoyer en Arabie Saoudite à 26 ans. Pour tous les consultants du CFC, Niang est supérieur à Guirassy. C'est une succession d'erreurs. Pourquoi N'Zonzi est sur le banc et Camavinga l'ombre de lui-même ? »