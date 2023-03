Stade Rennais, ASSE : Bourigeaud rappelle un mauvais souvenir à Ruffier

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Avant le derby breton face au FC Nantes, remporté dimanche dernier par le Stade Rennais (1-0), l’ailier droit rennais, Benjamin Bourigeaud, a accordé une interview décalée au site officiel de la Ligue 1.

Podcast Men's Up Life

Bourigeaud donne le plus beau but de sa carrière

Interrogé notamment sur son plus beau but, l’ancien Lensois a confié que c’était celui inscrit contre l’ASSE (2-2), le 24 septembre 2017, où il avait lobé le gardien des Verts de l’époque, Stéphane Ruffier. "J'aime bien celui contre Saint-Etienne (2017/2018) ! J'ai récupéré le ballon aux abords de la surface et j’ai vite enchaîné une frappe sur Stéphane Ruffier et ça l'a lobé... J'ai beaucoup aimé ce but, oui !"

👏 Adversaire le plus fort

😂 Coéquipier le plus drôle

⚽️ Plus beau but



Ne manquez pas la petite interview de @BourigeaudB29 🤝https://t.co/685bAvgfED — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 26, 2023

Pour résumer Pour l’ailier droit du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud, le plus beau but de sa carrière a été inscrit contre l’ASSE (2-2), le 24 septembre 2017, où il avait lobé le gardien des Verts de l’époque, Stéphane Ruffier.

Fabien Chorlet

Rédacteur