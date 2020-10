Stade Rennais, ASSE : Mbaye Niang a donné un premier indice rassurant à Stéphan

Il y a encore quelques jours, Mbaye Niang semblait plus proche que jamais d'une signature à l'ASSE. Tout semblait calé avant que l'arrivée de ses agents n'empêche l'attaquant sénégalais d'être prêté chez les Verts.

De retour au Stade Rennais qui prévoyait donc son départ, Mbaye Niang va devoir regagner la confiance de Julien Stéphan, qui n'a jamais dit publiquement qu'il ne comptait plus sur son attaquant. Néanmoins, encore faut-il que le Sénégalais soit jugé en état physique suffisant pour être présent sur le terrain.

Stéphan a fixé un objectif à Niang

A en croire Julien Stéphan néanmoins, les indices récents sont plutôt rassurants, avec un joueur qui fait en sorte de retrouver son meilleur niveau. « Sa préparation se passe bien. Elle se poursuit dans de bonnes conditions, il fait deux grosses séances par jour, ça avance bien. On ne peut pas timer son retour exactement. On lui a fixé des objectifs pour reprendre collectivement, il avance bien. On ne devrait pas être très très loin », a prévenu le coach rennais tout en prenant soin de rester mystérieux.