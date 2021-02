Stade Rennais, ASSE : première frustrante pour Mbaye Niang

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les enjeux de la rencontre face au LOSC

C'était sans doute le scénario idéal pour effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Prêté pour six mois par le Stade Rennais, Mbaye Niang figurait ce soir dans le groupe d'Al Ahly, qui accueillait la lanterne rouge du championnat d'Arabie Saoudite, Al Ain. Dans le meilleur des scénarios, l'attaquant était titulaire ou entrait et participait au carton annoncé en trouvant le chemin des filets.

Mais ça ne s'était évidemment pas passé comme ça. D'abord, Niang a débuté sur le banc. Ensuite, Al Ain a ouvert la marque à la 39e minute, à la surprise générale. Niang, qui a failli s'engager avec l'AS Saint-Etienne l'été dernier et était encore courtisé par les Verts cet hiver, a fait son entrée en jeu à la 62e minute. Son équipe a égalisé par Ghareeb à la 84e minute mais a dû se contenter au final d'un décevant résultat nul (1-1). Une bien mauvaise affaire car avec ce point, Al Ahli est désormais à trois longueurs du leader, Al Shabab…

Mbaye Niang



