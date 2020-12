Stade Rennais, ASSE : Stéphan joue encore avec les nerfs de M’Baye Niang

Le Stade Rennais sera fortement amoindri demain en Russie. Outre Nayef Aguerd et Martin Terrier, absents pour cause de coronavirus, Serhou Guirassy, l'unique buteur du club dans l'épreuve jusque-là (2 buts), manquera aussi ce déplacement crucial. Comme déjà expliqué hier, l’avant-centre du SRFC s’est blessé vendredi par un tacle non maîtrisé du Strasbourgeois Stefan Mitrovic et a été durement touché à la cheville droite.

En l’absence préjudiciable de son attaquant numéro 1, la question de savoir qui serait en capacité de débuter la rencontre entre Adrien Hunou et M'Baye Niang a été posée ce matin au coach du Stade Rennais. Sa réponse au site de L'Équipe : « Ce dernier est entré dans les trois dernières rencontres, donc vous avez la réponse. »

On peut donc imaginer que Niang peut démarrer le match contre Krasnodar... tout autant qu’il pourrait le débuter sur le banc ! Hunou est lui aussi en capacité de répondre présent d’emblée et a même été préféré au buteur sénégalais à Strasbourg (1-1). Pour un Breton, Stéphan a donc fait une belle réponse de Normand.