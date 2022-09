Stade Rennais : Gouiri réagit à son premier but et avoue qu'il a hésité à rejoindre Rennes

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Auteur du deuxième but rennais lors de l'écrasante victoire ce dimanche contre l'AJ Auxerre (5-0), Amine Gouiri a inscrit son premier but sous les couleurs du Stade Rennais, mettant fin à une série de 20 matchs et 36 tirs sans marquer en Ligue 1.

"Je suis très content de retrouver le chemin des filets"

Après la rencontre, l'ancien Niçois n'a pas caché son soulagement d'avoir enfin retrouvé le chemin des filets. "C'est un soulagement surtout que c'était ma première au Roazhon Park. Je suis très content de retrouver le chemin des filets, j'espère que ça va continuer comme ça. On a subi en début de deuxième période, ce but a relancé la machine. Ensuite on a déroulé et ça s'est bien fini avec une large victoire et sans encaisser de but", s'est réjoui le néo-Rennais au micro de Canal+.

Amine Gouiri s'est également arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il lui a été demandé si il a hésité avant de quitter l'OGC Nice pour Rennes. "J'ai beaucoup réfléchi. À la fin, j'ai pris ma décision et je voulais rejoindre le Stade Rennais. C'était acté dans ma tête. Mais j'ai beaucoup réfléchi."

