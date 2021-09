Stade Rennais : avant Reims, Génésio annonce de mauvaises nouvelles

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Bruno Génésio risque de devoir jouer les bricoleurs. Alors que Loïc Badé est suspendu face à Reims ce dimanche, l’entraineur rennais va également composer sans Jérémy Doku pendant au moins 2 semaines. « L’IRM de contrôle n’a pas donné d’éléments suffisamment satisfaisants pour qu’on puisse réduire le délai. Il sera absent quelque temps. On va refaire le point d’ici une dizaine de jours, a précisé Bruno Genesio. Il ne rejouera pas avant les deux semaines qui arrivent, voire peut-être un peu plus. Ce n’est pas une bonne nouvelle, ni pour lui, ni pour nous. »

Par ailleurs, la trêve internationale a également fait des dégâts. Alfred Gomis sera absent ce week-end mais potentiellement contre Tottenham également. « Alfred est absent pour dimanche, et peut-être jeudi, pour des raisons sanitaires. Il rentre d’un pays classé orange, et étant donné qu’il n’avait pas le passe sanitaire complètement validé, il est contraint d’observer sept jours d’isolement. ». Pour pallier son absence se sera Romain Salin qui gardera les cages Rouge et Noires ce dimanche, Dogan Alemdar étant également indisponible. « Dogan est bloqué pour l’instant en Turquie, puisqu’il a contracté le virus malgré la vaccination, a expliqué l’entraîneur des Rouge et Noir. Il doit rester 14 jours en quarantaine. ». Si Kamaldeen Sulemana devrait pouvoir faire son retour de quarantaine à temps pour dimanche, il ne sera pas entrainé en cas d’apparition dans le groupe. Birger Meling est lui incertain car gêné depuis son retour de sélection par une douleur à l’adducteur

(Propos de Bruno Génésio en conférence de presse ce vendredi rapportés par Ouest France).