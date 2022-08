Stade Rennais : Baptiste Santamaria ne digère pas le match nul contre Monaco

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais est en train de rater le début de sa nouvelle saison en Ligue 1. Après une défaite à domicile face à Lorient, les hommes de Bruno Génésio sont allés concéder le match nul à Monaco 1-1. Malgré une supériorité numérique et une forte domination, les bretons ne se sont pas imposés et ont été rejoints après avoir ouvert le score. Une prestation qui agacé le milieu Baptiste Santamaria.

Après le match, le milieu du Stade Rennais s’est exprimé : « À l’issue de cette rencontre, on est énervés ! C’est une erreur individuelle, mais ce sont des choses qu’il faut gommer au haut niveau si on veut prendre des points. Aujourd’hui, on a perdu deux points. On est bien, on se crée des occasions, on mène 1-0, on est dans leur camp, je trouve ça bête de les remettre en confiance. Ils sont à 10, pour moi, c’est une faute professionnelle de ne pas prendre les trois points. On doit s’assurer de l’emporter dans un match comme celui-ci. »