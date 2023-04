Stade Rennais : bête noire du PSG, le SRFC a trouvé la sienne avec le RC Lens

ZÉRO VICTOIRE

Club le plus à l'aise avec le PSG version qatari, le Stade Rennais rencontre plus de difficultés quand il croise la route du RC Lens, son adversaire ce week-end. En effet, depuis la remontée des Sang et Or dans l'élite, les Bretons ne sont pas parvenus à s'imposer une seule fois en six matches !