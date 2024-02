Stade Rennais : Blas fait polémique après l'AC Milan, le FC Nantes impliqué !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Après le cuisant revers ce jeudi du Stade Rennais contre l'AC Milan (2-0) en 16e de finale aller de la Ligue Europa, Ludovic Blas a fait doublement polémique sur son compte Instagram. Et le FC Nantes est impliqué à chaque fois.

Blas s'est lâché sur Instagram

Tout d'abord, le milieu offensif rennais a partagé dans sa story la vidéo publiée par le compte officiel du FCN retraçant l'exploit des Canaris face à la Juventus Turin (1-1) la saison dernière en Ligue Europa alors que Rennes vient de perdre 3-0 face aux Rossoneri. Ensuite, l'ancien numéro 10 du FC Nantes a liké un commentaire d'un internaute sous son dernier post Instagram qui disait : "On continue à jouer des bouts de matchs malheureusement. Accroches-toi, tu vas avoir ta chance. Sinon, reviens à Nantes, on est perdu sans toi." Ce qui ne manque pas d'interloquer les supporters rennais et nantais.

