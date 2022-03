Stade Rennais : Génésio annonce deux bonnes nouvelles et une tuile pour Angers

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

S'il récupère son jeune défenseur Lorenz Assignon ainsi que son milieu Flavien Tait, gêné depuis plusieurs semaines par des soucis au dos, Bruno Genesio a annoncé une mauvaise nouvelle dans le cœur du jeu avec la blessure du croate Lovro Majer, touché à l'ischio et « probablement absent » pour le derby.

Pour rappel, Romain Salin, Loïc Badé, Jérémy Gelin, Kamaldeen Sulemana et Lesley Ugochukwu squattent aussi l'infirmerie bretonne actuellement.

