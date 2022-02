Stade Rennais : bonnes nouvelles pour le groupe, pas pour Genesio

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est l'adjoint de Bruno Genesio, Philippe Bizeul, qui s'est présenté ce matin face à la presse. Et pour cause, l'entraîneur du Stade Rennais a réalisé un test douteux au Covid-19, préférant rester à l'isolement.

En revanche, les bonnes nouvelles sont nombreuses avant le match face au Stade Brestois. "Nayef Aguerd et Hamari Traoré, revenus de la Coupe d'Afrique des Nations, postulent à une place dans le onze de départ", a précisé Bizeul. J'ai trouvé la semaine très bonne, on a vraiment bien travaillé, débriefé avec le groupe. Et ce qui est très bien, c'est que les joueurs sont très participatifs, ils ont un avis, le donnent et en plus on est d'accord sur les constats."

Seuls absents, Doku et Tait, en phase de reprise.