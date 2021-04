Stade Rennais : Bourigeaud n'écoute pas que Genesio avant les matches

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Le quotidien régional Ouest-France a eu une brillante idée en donnant carte blanche à Marine Capon pour évoquer son quotidien de femme de footballeur, en l'occurrence Benjamin Bourigeaud. La Calaisienne, ancienne basketteuse de bon niveau, a choisi, pour la première de ses quatre interventions, de parler de son quotidien au côté d'un conjoint à l'agenda bien chargé. Elle a notamment fait une confidence sur leur rituel avant chaque match.

"Bouge-toi. Tu ne cours pas assez"

"Dans la journée, je n’ai de contact avec Benjamin que de manière très furtive. Un petit message souvent avant la causerie du coach. Et un après, celui dans lequel il m’annonce avec fierté qu’il est titulaire. Depuis toujours, il m’envoie un message pour me dire s’il est titulaire ou non, ce qui confirme surtout que pour lui, rien n’est jamais acquis, quelle que soit la période. En réponse, je lui envoie à chaque fois un message (qu’il n’écoute pas souvent, d’ailleurs) sur sa prestation lors du match précédent, tout ce qui n’avait pas été."

"Les matches, les équipes et les stratégies sont différents, bien sûr, mais je le fais quand même. « Baja, attention, la dernière fois, tes transversales n’arrivaient pas dans les pieds. Ne te jette pas sur la balle. Bouge-toi. Tu ne cours pas assez. » Ou alors : « Joue au ballon, joue, amuse-toi, prends du plaisir ». Ou alors, comme contre le PSG : « Tu mérites autant qu’eux. Ne doute pas. Ils sont comme toi et moi ». Nos échanges se limitent à ça, quand d’autres s’appellent tout au long de la journée, cinq minutes par cinq minutes. Je me sais assez grande gueule, éruptive, donc peut-être que je limite aussi les échanges dans ces moments-là."