Stade Rennais - Brest : Génésio encense deux de ses joueurs et met en garde son équipe avant le PSG

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Grâce à des buts de Gaëtan Laborde (20e) et Martin Terrier (90e), le Stade Rennais a dominé ce dimanche Brest (2-0) dans le derby breton. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur rennais, Bruno Génésio, a encensé Hamari Traoré et Nayef Aguerd, qui ont fait leur retour de la CAN 2022, et a mis en garde son équipe avant d'affronter le Paris Saint-Germain, vendredi prochain.

"Maintenant, il faut confirmer"

"On a retrouvé beaucoup de principes de jeu offensifs, qu'on n'avait pas forcément perdus mais qu'on a su mettre en application. Il y a eu d'autres matchs où on n'avait pas su se mettre à l'abri, mais quand on n'y arrive pas, il faut aussi savoir être costauds et ne pas encaisser. Sans faire injure à ceux qui ont joué à leur place, avec le retour de Hamari Traoré et Nayef Aguerd, on a gagné en termes d'expérience. Dans les moments où on était plus en difficulté, ça nous a donné plus de sérénité. Certains joueurs ont retrouvé des jambes, de la confiance. Maintenant il faut confirmer. Et prendre les matches les uns après les autres. On a un championnat très bizarre. D'une semaine à l'autre, ça fluctue, il y a peu d'équipes très régulières."

[#SRFCSB29]



💬 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 : "J'ai retrouvé beaucoup de choses que j'aime chez mon équipe."



La réaction du coach👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 6, 2022