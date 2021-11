Stade Rennais : Bruno Genesio colle la pression à l'OL avant les retrouvailles

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sur ce rendez-vous particulier pour lui

« C'est la première fois que ça va m'arriver, j'ai débuté à 5 ans dans ce club, donc ça crée des liens et j'ai encore bien évidemment beaucoup de relations avec des gens qui travaillent là-bas. Je n'oublierai pas ce que ce club, le président Aulas et tous ceux avec qui j'ai travaillé m'ont permis de devenir et de faire dans ma carrière de joueur et d'entraîneur, donc c'est un peu spécial, mais je mettrai de côté cet aspect-là pour me concentrer sur le jeu et sur ce qu'on doit faire pour les battre. C'est une équipe à égalité avec nous, donc c'est en ce sens que le match est particulier et important ».

Sur Lyon favori

« C'est un effectif taillé pour la Ligue des champions, c'est le deuxième budget de L1, donc ils sont supérieurs à nous et seront favoris. Ce qui ne veut pas dire qu'on se présente en victimes ».

Pas de plan anti-Lucas Paqueta

« Il y a lui mais beaucoup d'autres joueurs sont dangereux dans cette équipe comme Aouar ou Toko Ekambi qui est en pleine forme. Ils ont un milieu très performant avec Guimaraes et Caqueret, donc on ne peut pas résumer les bons résultats de Lyon à l'influence de Paqueta. Il y a participé mais d'autres aussi, la réponse collective sera la plus appropriée ».

Sur Peter Bosz

« C'est quelqu'un que j'aime bien par ce qu'il dégage, son attitude au bord du terrain, toujours humble et sincère ».