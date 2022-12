Stade Rennais : Bruno Genesio colle un gros tacle à l'un de ses Mondialistes

Dans un entretien à Ouest-France en marge du stage du Stade Rennais au Portugal, Bruno Genesio a dressé le bilan de la première partie de saison. Sans langue de bois, le coach des Rouge et Noir n'a pas hésité à taper sur les doigts de l'international ghanéen Kamaldeen Sulemana, présent à la Coupe du Monde avec les Black Stars malgré un début de saison décevant.

N'ayant pas apprécié que Sulemana coûte la première place du groupe en Ligue Europa sur la pelouse de Fenerbahçe (3-3), Bruno Genesio ne l'a plus fait jouer depuis. Pourtant, l'ancien entraîneur de l'OL l'assure : il ne s'agit « pas d'une sanction ». Davantage d'un avertissement pour lui mettre du plomb dans la tête :

« A partir du moment où je dis les choses une fois ou deux fois, il faut que les joueurs comprennent vite, parce qu’on est dans le très haut niveau. On doit accorder l’erreur, c’est normal, le jeu demande des erreurs. Mais ce qui est important, c’est d’apprendre de ses erreurs. Et d’apprendre vite. Ce n’est pas une sanction, il n’est pas mis à l’écart. Il le sait. Il a des qualités de vitesse et de dribble extraordinaires, mais il y a des zones dans lesquelles il doit exprimer ses qualités. Et dans d’autres zones, il doit avoir un peu plus de discernement ».