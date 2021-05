Stade Rennais : Bruno Genesio face à un gros casse-tête avant le PSG

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

En course pour le Top 5 face au RC Lens et à l'OM, le Stade Rennais va devoir réaliser un énorme exploit contre le PSG dimanche soir en match de clôture de la 36e journée. Pour ce choc décisif au Roazhon Park, Bruno Genesio va devoir se creuser la tête puisque ni Steven Nzonzi ni Eduardo Camavinga ne seront disponibles dans l'entrejeu. Les deux hommes sont suspendus.

L'expérience plutôt que la jeunesse ?

Pour ne rien arranger, il faudra également faire sans Jonas Martin, out jusqu'à la fin de saison. Contraint de bricoler face à Paris, l'ancien coach de l'OL dispose de deux options : l'une d'expérience visant à repositionner Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud plus bas sur le terrain, l'autre visant à incorporer un ou deux jeunes de la Piverdière. Tous deux âgés de 17 ans, Lesley Ugochukwu et Andy Diouf ont été testés cette semaine à la Piverdière.

Reste que la marche est très haute pour lancer des pépites dans un match décisif contre le PSG. Selon les échos de L'Equipe, l'option que Bruno Genesio privilégie pour l'instant serait celle de l'expérience...