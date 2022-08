Stade Rennais : Bruno Genesio fait le bilan du match nul contre Monaco

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Pour la 2e journée de Ligue 1, le Stade Rennais est allé concéder le match nul sur la pelouse de l'AS Monaco. Malgré une supériorité numérique dès le quart d'heure de jeu, et une nette domination dans tous les compartiments du jeu, les bretons n'ont pas su prendre le match à leur avantage et repartent avec un seul point. Après la rencontre, Bruno Genesio est revenu sur la performance de son équipe.

Présent en conférence d’après-match il s’est exprimé : « Au vu du scénario oui c’est frustrant car on avait réussi à ouvrir le score. On espérait ramener les trois points, surtout à onze contre dix. Mais il faut être lucide, c’est loin d’être un score volé, c’est eux qui ont eu les meilleures occasions. Le résultat reflète bien le match, même si on est frustrés et énervés. Je pense qu’on en n’a pas fait assez, surtout en seconde période. On a frappé beaucoup à l'extérieur de la surface alors qu’on avait le temps de préparer et de pénétrer, à l’image du but que l’on marque. On ne l’a pas fait suffisamment, peut-être parce qu’on a encore la tête à la saison dernière. On a tiré dix fois au but en seconde période, sept fois en dehors de la surface. Je n’interdis pas à mes joueurs de tirer en dehors de la surface mais je pense qu’il y avait mieux à faire sur certaines situations. Je le regrette. »