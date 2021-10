Stade Rennais : Bruno Génésio fait un gros point tactique avant Troyes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Génésio sur les absents

« Jonas Martin a un petit problème à la cuisse et est incertain pour dimanche. Et sinon on avait Flavien Tait et Meling qui étaient absents ce matin par précaution mais pas de quoi les rendre inapte pour dimanche. La seule grosse incertitude que l’on a mis à part les blessés longue date, Jérémy Doku et Jéméy Gelin, c’est celle de Jonas Martin. »

« Jonas Martin a senti quelque chose dans le haut de la cuisse cette semaine à l’entrainement, Flavien s’est une blessure qu’il traine depuis un moment et qui a besoin de soins et d’aménagement. Meling c’est une petite entorse à la cheville qu’il a eu en sélection donc on préfère les mettre à la récupération à deux jours du match »

Génésio sur la présence du public à l’entrainement

« Oui on a fait une séance qui est toujours un peu plus légère mais c’était plutôt bien dans l’investissement et avec beaucoup de monde, un public très discipliné je dirais. Je m’attendais à plus de bruit mais en fait non. (Rires) On rouvrira comme ça. »

Génésio sur son groupe au quasi complet

« Oui c’est bien car on a pu travailler tactiquement, avec des distances de match avec un effectif au quasi complet car on a encore des choses à travailler. C’est pas arrivé souvent depuis le début de saison mais on ne se plain pas car lorsqu’on est joueur ou entraineur on aime la compétition. »

Génésio sur Troyes

« J’ai pour habitude de dire qu’aucun match n’est facile en Ligue 1, Troyes avait une période difficile mais va mieux en gagnant deux matchs de suite. C’est une équipe qui est bien organisée, qui défend bien et qui capable de sortir très vite avec beaucoup de qualité. On s’attend un peu au même genre de match que contre Strasbourg, on aura certainement la possession mais il faudra être vigilant à chaque perte de balle. »

« Face à Strasbourg on est resté structuré avec une sérénité pour ne pas se faire prendre en contre donc il faudra rééditer ça même si ce n’est pas notre meilleur match à domicile. »

« Il faut qu’on trouve les armes pour contourner ce genre de bloc. Individuellement et collectivement. Je pense à Kamaldeen (Sulemana) qui a été très pressé face à Strasbourg, à nous de trouver les armes. C’est ce qu’on a travaillé cette semaine à l’entrainement. Faire preuve de plus de justesse technique avec du dribble, des unes-deux, des phases rapides. Il faudra être plus juste dans les 20 derniers mètres.

Génésio sur l’ambiance dans le groupe

« Le groupe vit bien. Il était en construction donc il a fallu du temps avec des arrivées tardives. Mais la ça se met en place. Les joueurs restent souvent après la mise au Vert, discuter 20-40 minutes après discuter tous ensemble. J’ai pas vu ça souvent. Des affinités se créent en dehors du terrain et ça se ressent après sur le terrain. »

