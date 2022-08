Stade Rennais : Bruno Génésio veut vite oublier la défaite contre Lorient

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Après une bonne saison 2021-2022, le Stade Rennais débute cette saison par une défaite sur la plus petite des marges (1-0). Malgré une large domination dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Bruno Génésio n'ont pas réussi à inscrire le moindre but pour aller remporter les trois points. Après le match, l'entraîneur français était déçu du résultat.

Servir de leçon

« Quand on perd, je ne suis pas en colère mais énervé et frustré. Être en colère contre les joueurs, ce n’est pas ça qui va changer le résultat. Il faut en tirer les conclusions et les conséquences pour ne pas rééditer ce genre de prestation, notamment en seconde période, contre les autres adversaires. J’espère que ce n’est qu’un accident et que ça nous servira de leçon »