Stade Rennais : Bruno Genesio va récupérer au moins un cadre ce week-end

S'il n'a pas joué face au PSG vendredi dernier au Parc des Princes (défaite 1-0), Alfred Gomis devrait rapidement reprendre sa place de numéro 1 à Dogan Alemdar au Stade Rennais. En attendant, l'international sénégalais, tout juste rentré de la CAN, ne se met pas la pression.

Gomis : « Je suis à disposition »

Sur le site officiel du club breton, l'ancien Dijonnais a même salué les prestations de son jeune concurrent Turc : « Il a montré ses qualités et a aidé l’équipe, son âge n’a pas été un problème. Il est là pour apprendre, s’améliorer et se mettre à disposition de l’équipe, ce qu’il a fait très bien ».

Concernant son retour, Alfred Gomis se dit prêt à rejouer dès que possible :« Je suis revenu et je suis aussi à disposition. On est tous disponible et aucun joueur n’est indispensable. On est tous là pour faire du mieux possible et aider l’équipe ».