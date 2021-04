Stade Rennais : Camavinga envoie un signe inquiétant au FC Nantes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais a pris un point précieux à Reims (2-2). Dimanche, un doublé de Sehrou Guirassy a permis aux hommes de Bruno Genesio de préparer plutôt bien le derby de dimanche contre le Stade Rennais (13h).

Si le collectif du Stade Rennais a semblé au point au stade Auguste-Delaune, un joueur n’a pas été particulièrement brillant : Eduardo Camavinga. Le milieu du Stade Rennais, titulaire dans l’entrejeu aux côtés de son habituel compère Steven Nzonzi, a été fébrile et a écopé de la note médiocre de 4/10 dans L’Équipe.

Camavinga est le Rennais qui a perdu le plus de ballons à Reims

« Camavinga a tenté de se projeter et de percuter, mais il a eu une influence trop neutre sur le jeu et perdu bien trop de ballons (12, total le plus élevé de son équipe). C'est d'ailleurs une sortie de balle trop imprécise de sa part qui a permis à Konan de récupérer le ballon et de marquer (81e) », rappelle le quotidien sportif.